Parkta Teşhircilik İddiasına Adli Kontrol

Samsun'da bir parkta cinsel organını çıkartarak teşhircilik yaptığı iddia edilen genç, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, polisi arayan bir kadın, E.S.A. adlı gencin parkta cinsel organını çıkartıp teşhircilik yaptığını iddia etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.S.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Denizevleri Polis Merkezi'ne teslim edilen E.S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren ve tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.S.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN