DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
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DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, parkta tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, parkta tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Atalar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Tuncay Demirpolat (19) ile arkadaşı Hasan Kartop (17) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Demirpolat yanında getirdiği bıçakla Kartop'u göğsünden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kartop, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Tuncay Demirpolat ve yanındaki kuzeni Ayhan Demirpolat'ı İnönü Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan iki kişinin sabah saatlerinde Hasan Kartop'un kardeşi ile kavga ettiği, taraflar arasında bu nedenle husumet yaşandığı öğrenildi.

DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DENİZLİ PARKTA TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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