Parkta Tacizden Gözaltına Alınan Mısırlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Iraklı bir kadına parkta tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mısırlı, adliyeye sevk edilip savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu E.M.A.A. (32) adlı kadın, çocuğunu Anneler Parkı içinde bulunan kreşten almaya gitti. Bu sırada aynı parka 10 gün önce yanına gelerek kendisine elle tacizde bulunup sarıldığını iddia ettiği bir kişiyi görünce polisten yardım istedi. Polis söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mısır uyruklu 16 yaşındaki A.A.A.H. kadının şikayetçi olması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A.A.H., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN