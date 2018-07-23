Parkta Kadını Taciz Ettiği İddia Edilen Zanlı, Çevredeki Vatandaşlardan Meydan Dayağı Yedi
Kırıkkale'de cinsel saldırı zanlısının, alışveriş sonrası evine giden kadını taciz ettiği iddia edildi. Kadının "İmdat" çığlıkları sonrası olay yerine gelen vatandaşlar, zanlıya meydan dayağı atıp polise teslim etti.
Kırıkkale'de alışverişten dönen kadını parkta taciz ettiği iddia edilen cinsel saldırı zanlısına, çevredeki vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı.
CİNSEL SALDIRI ZANLISINA MEYDAN DAYAĞI ATIP POLİSE TESLİM ETTİ
Olay, Kırıkkale Büyükşehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş sonrası evine giden M.E. isimli kadına Emre K. tacizde bulundu. Kadının "imdat" çığlıklarını duyan Kırıkkale Belediyesinde görevli güvenlik personeli ve vatandaşlar, kadını şahsın elinden kurtardı. Emre K.'ya meydan dayağı atan vatandaşlar, daha sonra polise teslim etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR (9)
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Vatandaş Ellerin iz dert görmesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Devletin adamı koruması lazım. Suçu kanıtlanmadıkça herkes suçsuzdur. Kadın iftira atıyorsa, ya da adamla bir konuda anlaşamayıp onu böyle bir suçla itham ediyorsa?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yaw kardeşim millet artık delirmiş. Herkes taciz deyip meydan dayağı atıyor. Belki kadın iftira atıyor...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Eliniza saglikCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ya ne gerek var böyle terbiyesizligie taciz ne yapmayin git evine otur kimseyi rahatsiz etme tacizciCevap Yaz 2 Yayından Kaldır