Parkta Kadını Taciz Ettiği İddia Edilen Zanlı, Çevredeki Vatandaşlardan Meydan Dayağı Yedi

Parkta Kadını Taciz Ettiği İddia Edilen Zanlı, Çevredeki Vatandaşlardan Meydan Dayağı Yedi

Kırıkkale'de cinsel saldırı zanlısının, alışveriş sonrası evine giden kadını taciz ettiği iddia edildi. Kadının "İmdat" çığlıkları sonrası olay yerine gelen vatandaşlar, zanlıya meydan dayağı atıp polise teslim etti.

Parkta Kadını Taciz Ettiği İddia Edilen Zanlı, Çevredeki Vatandaşlardan Meydan Dayağı Yedi

Kırıkkale'de alışverişten dönen kadını parkta taciz ettiği iddia edilen cinsel saldırı zanlısına, çevredeki vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı.

CİNSEL SALDIRI ZANLISINA MEYDAN DAYAĞI ATIP POLİSE TESLİM ETTİ

Olay, Kırıkkale Büyükşehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş sonrası evine giden M.E. isimli kadına Emre K. tacizde bulundu. Kadının "imdat" çığlıklarını duyan Kırıkkale Belediyesinde görevli güvenlik personeli ve vatandaşlar, kadını şahsın elinden kurtardı. Emre K.'ya meydan dayağı atan vatandaşlar, daha sonra polise teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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