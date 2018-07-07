Parkta Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Karaman'da parkta oturdukları sırada üzerlerine ateş açılan 2 kardeş yaralandı.

İddiaya göre, Cem (23) ve ağabeyi Atilla Adıgüzel (35), Yeşilada Mahallesi 316. Sokak'ta evlerinin karşısındaki parkta otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı tüfekle ateş açıldı. İki kardeş vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cem Adıgüzel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganların otomobille kaçarken düşürdüğü tüfek üzerinde inceleme yaptı.

Silahlı saldırıda park halindeki bir otomobilde de hasar meydana geldi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.