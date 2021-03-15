Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı
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Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı

15.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:14
Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi parkta rastgele havaya tabanca ile ateş edip, kaçtı.

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi parkta rastgele havaya tabanca ile ateş edip, kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sümer Parkı'na gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanındaki tabanca ile havaya 3 al ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla parka gelen polis ekipleri inceleme yapıp, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı
Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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