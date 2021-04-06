Parkta oyun oynayan Suriyeli Ahmet'in parmağı koptu
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Parkta oyun oynayan Suriyeli Ahmet'in parmağı koptu

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel
Parkta oyun oynayan Suriyeli Ahmet'in parmağı koptu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkta oyun oynayan Suriye uyruklu Ahmet A.'nın (8) spor aletine sıkıştırdığı parmağı koptu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkta oyun oynayan Suriye uyruklu Ahmet A.'nın (8) spor aletine sıkıştırdığı parmağı koptu. Ahmet, kopan parmağıyla tedavisi için hastaneye götürüldü. 

Olay, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Suriyeli Ahmet A., oyun oynadığı sırada, yetişkinler için parkta bulunan spor aletinin üzerine çıktı. Ahmet'in, spor aletine sıkıştırdığı sağ elinin orta parmağı koptu. Ailesi, küçük çocuğu kopan parmağıyla tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ahmet A.'nın tedavisine başlandığı öğrenildi. 


Parkta oyun oynayan Suriyeli Ahmet'in parmağı koptu
Parkta oyun oynayan Suriyeli Ahmet'in parmağı koptu
Parkta oyun oynayan Suriyeli Ahmet'in parmağı koptu
Parkta oyun oynayan Suriyeli Ahmet'in parmağı koptu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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