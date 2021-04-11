Parkta oyun oynayan çocuklara kurşun yağdırdı, dayı yeğenlerine siper oldu...Panik anları kameralara yansıdı

Parkta oyun oynayan çocuklara kurşun yağdırdı, dayı yeğenlerine siper oldu.

Parkta oyun oynayan çocuklara kurşun yağdırdı, dayı yeğenlerine siper oldu...Panik anları kameralara yansıdı

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, çocukların öfkeli babasının üzerine yürümek isterken gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'de parkta oyun oynayan çocuklara bir şahıs tüfekle ateş açtı. Çocuklardan birinin dayısı kendini yeğenlerine siper ederek yaralandı. Polisin abluka altına aldığı evden çıkan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, çocukların öfkeli babasının üzerine yürümek isterken gözaltına alındı. şahsın evden tüfekle çıkıp, girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde mahalledeki çocuklar oyun parkında oymadıkları sırada parkın yanındaki evden çıkan Hasan A., isimli şahıs tüfekle ateş etmeye başladı. O sırada parkta bulunan Şahin Uzar ise parkta oyun oynayan yeğenlerini korumak için üzerlerine yattı. Hasan A.'nın tüfekle dehşet saçtığı o anlarda saçmaların isabet ettiği Uzar, bacağından yaralandı. Aynı zamanda bölgedeki araçlara saçmalar isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri olayda yaralanan Uzar'ın eniştesini Hüseyin Akçal'ı sakinleştirmeye çalışırken diğer yandan ise Hasan A.'nın bulunduğu evi abluka altına aldı.

Tüfekle dehşet saçan şahıs, öfkeli babanın üzerine yürümek istedi

Üzerlerine kurşun yağdırılan çocukların babası Hüseyin Akçal'ın sesleri üzerine balkona çıkan Hasan A., buradan hakaretler etti. Öfkesi dinmeyen Hasan A., bu sefer polislerin arasından sıyrılarak eniştenin üzerine yürüdü. Polis ekipleri Hasan A.'yı güçlükle gözaltına aldı. Hasan A.'nın daha önce birçok kez mahallede yaşayan çocukları tehdit ettiği ve akıl sağlığının yerinde olmadığına yönelik raporu olduğunu iddia etti. Daha önce ise ceza ehliyetinin bulunmadığı ve bu nedenle ceza almadığı öne sürüldü.

"Çocuklarımın üzerine kurşun sıkıyor"

O anları anlatan baba Hüseyin Akkaş, " Çocukların parka oyun oynamaya geldi. Bu şahıs, çocuklarımın üzerine tüfek doğrultuyor. Eşimin kardeşi ise çocuklara mermi gelmesin diye üzerlerine yatıyor, o anda yaralanıyor. Çocuklarım koşarak eve geliyor. Çocuklarımın üzerine kurşun sıkıyor. Bundan daha öncede çok şikayet oldu. Benim hiçbir husumetim yok. Tanımam, bilmem" dedi. Daha öncede çok kez aynı davranışları sergilediğini belirten Ümmü Korucu, "Daha öncede böyle şeyler yaptı. Polisler geldi. Adamın deli raporu varmış, o zaman her deli böyle yapsın. Bu çocuk yeğenini parka getiriyor sanırım. Biz sadece silah sesini duyduk" ifadelerini kullandı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Hasan A.'nın tüfekle evden çıkarak dehşet saçtığı o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda, Hasan A., tüfekle evden çıkarak çocukların üzerine yürüyor. Daha sonra ise aile üyeleri Hasan A.'yı sakinleştirmek için evden çıkıyor. Hasan A., yine tüfekle eve geri dönüyor. Olayda yaralanan Şahin Uzar, sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan A., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullandığı tüfekte polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN