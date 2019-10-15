15.10.2019 13:29

Parkta oynayan Hira Nur'u yaralayan sanığa tahliye

İSTANBUL - Pendik'te arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı silahla ateş ederek yaralayan sanık 15 ay sonra tahliye edildi.

Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı yaraladığı iddiasıyla 23 yıla kadar hapsi istenen Barış Balcı'nın yargılandığı davanın üçüncü celsesi görüldü.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Barış Balcı cezaevinden getirilirken, sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Hira Nur Demircan'ın avukatı Cengiz Tayfur da salonda hazır bulundu.

Silahın öldürücü niteliği tespit edilemedi

Mahkeme başkanı, Hira Nur Demircan'ı yaralayan silahın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin kesin bir görüş bildirilemediğinden dosyanın 2. İhtisas Dairesi'ne gönderildiğini ancak raporun henüz gelmediğini tutanağa geçirdi. Mağdur avukatı Cengiz Tayfur, eksik hususların giderilmesini isteyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, tutukluluğunun devamını istedi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma ve delilleri karartma hususunda somut olgu durumunu göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Aysel Dermencioğlu, "Müvekkilim 15 aydır tutuklu olduğundan dolayı tutuksuz yargılanmasını talep ederiz. Müvekkilimin eylemi gerçekleştirdiğine dair net ve kesin delil yoktur" dedi. Bunun üzerine söz alan sanık ise, tahliyesini istedi.

Tahliyesine karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında yurt dışında çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Adli tıp kurumundan raporun dönüşünün beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos'ta Hira Nur Demircan'ın Pendik Dumlupınar Mahallesinde bulunan site içerisindeki çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı anlatıldı.

Aynı siteye yakın binada oturan Barış Balcı'nın savunmasında işten geldiğini, evde istirahat etmekteyken çocukların yüksek sesle gürültülü oynamaları nedeniyle çocukları uyardığını söylediği belirtildi. Çocukların parkta oynadıkları sırada Barış Balcı'nın evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu, Hiranur Demircan'ın evine gittiği, annesine sırtının acımasını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve muayenesinin yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği, ateş etme sonucu tel sinekliğin delindiği ve beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği ve mağdurenin yaralandığı belirtildi. Barış Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: İHA