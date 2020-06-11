Parkta oynayan çocukta koronavirüs çıkınca bina karantinaya alındı
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Parkta oynayan çocukta koronavirüs çıkınca bina karantinaya alındı

Parkta oynayan çocukta koronavirüs çıkınca bina karantinaya alındı Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocukta korona virüs tespit edilince, 32 dairenin bulunduğu 8 katlı bina karantinaya alındı.

11.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:05

Parkta oynayan çocukta koronavirüs çıkınca bina karantinaya alındı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocukta korona virüs tespit edilince, 32 dairenin bulunduğu 8 katlı bina karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Erkilet Osman Gazi Mahallesi 4361. Sokak üzerinde bulunan binada yaşayan bir çocuk, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerde Covid-19'un pozitif çıkması sonrası filyasyon ekibi çalışma yaptı. Çocuğun parkta arkadaşlarıyla oynadığı tespit edilmesi üzerine 32 dairenin bulunduğu 8 katlı bir bina karantinaya alındı. Yetkililer tarafından binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Salim Türkaslan; mahallelerinde virüslü bir çocuğun arkadaşlarıyla oynaması sonrası diğer çocukların da enfekte olduğunu söyledi. Türkaslan; "İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri aldı. Demek ki gevşemeye gelmiyormuş. Biz de vatandaşlar olarak kurallara uyacağız" dedi.

Parkta oynayan çocukta koronavirüs çıkınca bina karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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