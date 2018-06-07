Parkta Oynayan Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde parkta oynarken elektrik akımına kapılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Vali Lütfullah Bilgin Parkı'nda iftardan sonra oyun oynayan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Halil A. (10), bir direğin alt kısmında ve açıkta bulunan kablolara temas edince elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Halil A, çevredekilerin yardımıyla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP