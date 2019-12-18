: Parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı

18.12.2019 02:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 02:30

Kayseri'de bıçakla yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokak'ta parkta oyun oynayan A.E.H. (14) henüz belirlenemeyen nedenle F.M. (16) tarafından bıçakla karnından yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan A.E.H. daha sonra sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Çevredekilerin bilgisine başvuran polis, F.M'yi yakalayarak emniyete götürdü.

Kaynak: AA

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