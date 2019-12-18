Parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı
Haberler » Güncel » Parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı - Haber

Parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı

Kayseri'de bıçakla yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

18.12.2019 02:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 02:30
Parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı

'de bıçakla yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokak'ta parkta oyun oynayan A.E.H. (14) henüz belirlenemeyen nedenle F.M. (16) tarafından bıçakla karnından yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan A.E.H. daha sonra sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Çevredekilerin bilgisine başvuran polis, F.M'yi yakalayarak emniyete götürdü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler