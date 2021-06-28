Parkta oynarken nefesi kesilen 11 yaşındaki çocuğun yardımına sağlık ekipleri yetişti

Antalya'nın Serik ilçesinde parkta oyun oynarken bir anda nefes alamadığını söyleyen çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde parkta oyun oynarken bir anda nefes alamadığını söyleyen çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 11 yayındaki çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de oyun oynamak için annesiyle Şehit Asker Ramazan Yeşil, Abdülkadir Çelik Parkı'na gelen 11 yaşındaki E.Ç. oyun onarken bir anda nefes alamadığını söyleyince çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin olay yerine gönderdiği sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk hastaneye kaldırıldı. Bir süre müşahede atında tutulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay anında yaşananları anlatan Haşim Tosun, "Ben parkta yürüyüş yapıyordum. Çocuğun bir tanesi baktım nefes alamıyordu. Yanına geldim, 'Nefes alamıyorum abi' dedi. Annesinin yanına götürmek istedim. Annesi de koşa koşa geldi. Baktım çocuk morarmaya başladı, yere yatırdım. Askerde sağlık eğitimi almıştım, yere yatırdım nefesi düzelecek mi diye nefesi düzelmedi. Ondan sonra annesi 112'yi aramaya başladı. Biraz daha zaman geçince çocuk daha çok morarmaya başladı. Ben de kalp masajı yapmaya başladım. Sağlık ekipleri geldi, 'Göğsünde ağrı var mı' diye sordular ve hastaneye götürdüler. Daha sonra hastaneye gittim, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı