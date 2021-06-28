Parkta oynarken nefesi kesilen 11 yaşındaki çocuğun yardımına sağlık ekipleri yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Parkta oynarken nefesi kesilen 11 yaşındaki çocuğun yardımına sağlık ekipleri yetişti

Parkta oynarken nefesi kesilen 11 yaşındaki çocuğun yardımına sağlık ekipleri yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde parkta oyun oynarken bir anda nefes alamadığını söyleyen çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde parkta oyun oynarken bir anda nefes alamadığını söyleyen çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 11 yayındaki çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de oyun oynamak için annesiyle Şehit Asker Ramazan Yeşil, Abdülkadir Çelik Parkı'na gelen 11 yaşındaki E.Ç. oyun onarken bir anda nefes alamadığını söyleyince çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin olay yerine gönderdiği sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk hastaneye kaldırıldı. Bir süre müşahede atında tutulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay anında yaşananları anlatan Haşim Tosun, "Ben parkta yürüyüş yapıyordum. Çocuğun bir tanesi baktım nefes alamıyordu. Yanına geldim, 'Nefes alamıyorum abi' dedi. Annesinin yanına götürmek istedim. Annesi de koşa koşa geldi. Baktım çocuk morarmaya başladı, yere yatırdım. Askerde sağlık eğitimi almıştım, yere yatırdım nefesi düzelecek mi diye nefesi düzelmedi. Ondan sonra annesi 112'yi aramaya başladı. Biraz daha zaman geçince çocuk daha çok morarmaya başladı. Ben de kalp masajı yapmaya başladım. Sağlık ekipleri geldi, 'Göğsünde ağrı var mı' diye sordular ve hastaneye götürdüler. Daha sonra hastaneye gittim, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erkekler genç kızların kavgasını zevk alarak izleyip, üstüne de 'kafasına vur' diye tezahürat yaptı
Erkekler genç kızların kavgasını zevk alarak izleyip, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı
Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde öldü
Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde öldü
Denizde korkunç olay! Akıntıya kapılan kadının cansız bedeni 4 mil uzakta bulundu
Denizde korkunç olay! Akıntıya kapılan kadının cansız bedeni 4 mil uzakta bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Parkta oynarken nefesi kesilen 11 yaşındaki çocuğun yardımına sağlık ekipleri yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 01:13:48. #1.16#

title