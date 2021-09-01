Parkta oynarken 5 metre derinliğindeki yapımı süren su deposuna düşen Sultan yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Parkta oynarken 5 metre derinliğindeki yapımı süren su deposuna düşen Sultan yaralandı

Parkta oynarken 5 metre derinliğindeki yapımı süren su deposuna düşen Sultan yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da parkta oynarken, 5 metre derinliğindeki su deposuna düşen 6 yaşındaki Sultan Güngör, yaralandı.

ANKARA'da parkta oynarken, 5 metre derinliğindeki su deposuna düşen 6 yaşındaki Sultan Güngör, yaralandı. Olayın ardından Güngör'ün ailesi, inşaat firmasından şikayetçi oldu.

Olay, 15 Ağustos günü Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sultan Güngör, parkta oynarken yapımı süren 5 metre derinliğindeki su deposuna düştü. Yaralanan Güngör, hastaneye kaldırıldı. Kafatası ve kolunda kırıklar tespit edilen, 3 gün yoğun bakımda kalan Sultan, 10 gün süren tedavinin ardından taburcu oldu.

Olayın ardından Güngör'ün apartman görevlisi olarak çalışan babası Zeynal Güngör, avukatı Ganican Emin Yılmaz aracılığıyla, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığı ve deponun girişi için yapılan boşluğun üzerinin kapatılmadığı iddiasıyla inşaat firmasının yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında firmanın sahibi inşaat mühendisi M.G. gözaltına alındı. 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla savcılığa ifade veren M.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Ganican Emin Yılmaz, olayın inşaat alanında tedbir alınmamasından kaynaklandığını belirterek, sorumluların cezalandırılması için davanın takipçisi olacaklarını söyledi.


Parkta oynarken 5 metre derinliğindeki yapımı süren su deposuna düşen Sultan yaralandı
Parkta oynarken 5 metre derinliğindeki yapımı süren su deposuna düşen Sultan yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Muslera Umut Meraş Burak Elmas Enner Valencia Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Parkta oynarken 5 metre derinliğindeki yapımı süren su deposuna düşen Sultan yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:08:03. #1.15#

title