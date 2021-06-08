Parkta otururken yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı
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Parkta otururken yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı

Parkta otururken yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Ali Paşa Mahallesi'ndeki Yaşam Parkı'ndaki bir ağaca yıldırım düştü.

Bu sırada ağacın altında bulunan Osman Alper Çanak (40) yaralandı.

Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından baygın halde bulunan Çanak, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda yanıklar oluştuğu belirlenen Çanak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19...
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