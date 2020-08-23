Parkta oturan karı-kocayı gasp eden iki zanlı tutuklandı
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Parkta oturan karı-kocayı gasp eden iki zanlı tutuklandı

Adana'da gece parkta oturan karı-kocaya bıçak çekerek 20 liralarını gasp eden iki zanlı tutuklandı.

Parkta oturan karı-kocayı gasp eden iki zanlı tutuklandı
23.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:57

Adana'da gece parkta oturan karı-kocaya bıçak çekerek 20 liralarını gasp eden iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde 18 Ağustos gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Muammer İ. Y. (34) eşi Dilan Y.(31) ile gece Merkez Park'a gitti. Karı-koca bankta otururken yanlarına yaklaşan iki kişiden biri para istedi. Ancak çift, para vermeyince bu kez de zanlılardan biri bıçak çekip "Para ver, yoksa ikinizi de öldürürüm" diye tehdit etti. Bunun üzerine Muammer İ.Y. cebindeki 20 lirayı verip başka parasının olmadığını söyledi. Ancak zanlılar, ölümle tehdit edip daha çok para istedi. Bulamayınca da 20 lirayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Zanlılar, gittikten sonra adam polisi arayarak gasp edildiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, karı-kocadan zanlıların eşkalini alıp gittikleri yöne doğru çalışma başlattı. Polis, parkta yaptığı çalışmada eşkale uyan iki zanlıyı alkol alırken buldu. Çift, kendilerini gasp eden zanlıların polisin gösterdiği şahıslar olduğunu doğruladı. İsimlerinin Şahin C.(20) ve Abdullah A. (24) olduğu öğrenilen zanlılar, gözaltına alındı. Çift, zanlılardan Şahin C.'nin bıçak çekip ölümle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Şahin C. ise ifadesinde çifte bıçak çekmediğini parayı kendi istekleriyle verdiğini öne sürdü. Abdullah A. ise Şahin C.'nin elinde bıçak gördüğünü ancak tehdit edip etmediğini duymadığını kendisinin olaya karışmadığını iddia etti. Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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