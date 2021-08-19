Parkta oturan gence taşlı saldırı: 1 yaralı
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Parkta oturan gence taşlı saldırı: 1 yaralı

Parkta oturan gence taşlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da dinlenmek için oturduğu park içerisinde bir grup şahsın taşlı saldırısına uğrayan genç hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da dinlenmek için oturduğu park içerisinde bir grup şahsın taşlı saldırısına uğrayan genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir parkta dinlenmek için oturan Muhammed Abdullah R. isimli yabancı uyruklu genç, kimliği belirsiz bir grup şahsın taşlı saldırısına uğradı. Başına aldığı taş darbesi sonucu yaralanan Muhammed Abdullah R., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Abdullah R.'ye taş ile saldıran ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Parkta oturan gence taşlı saldırı: 1 yaralı
Parkta oturan gence taşlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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