Parkta oturan çocukları darbedip, cep telefonlarını aldılar

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da cerrahi maske ve kapüşonlu Berat Erdoğdu (22) ile Nihat Yağcı (26), parkta oturan B.K.B. (16) ile arkadaşı B.Ç.'yi (16) darbedip cep telefonlarını gasbetti. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Ocak günü saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan B.K.B. ile arkadaşı B.Ç.'nin yanına gelen 2 kişi, telefonlarını istedi. Direnen iki arkadaş şüphelilerin saldırısına uğradı. Şüpheliler, çocukları dövüp ellerindeki cep telefonlarını alarak kaçtı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden Berat Erdoğdu ile Nihat Yağcı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.