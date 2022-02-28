Parkta lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te parkta yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Suat K. (38) "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen Suat K.'nin "Cinsel taciz" ve "Taciz" suçlarından sabıka kaydı olduğu da öğrenildi.

Olay, 23 Şubat günü saat 19.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Botaş Parkı'nda meydana geldi. Taciz iddiası 'mağdur' ifadesine göre şöyle gerçekleşti: Suat K., elindeki şemsiyeyle evine gitmek üzere parktan geçen 17 yaşındaki lise öğrencisini takip etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan lise öğrencisi, kendisini takip eden şüphelinin önüne geçmesi için yolun kenarına çekildi. Suat K. de iddiaya göre lise öğrencisine cinsel tacizde bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel