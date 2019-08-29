Parkta kurduğu parkurda çalıştı, bekçilik sınavını kazandı

29.08.2019 11:13

ANTALYA'da, maddi imkansızlıklar nedeniyle spor salonuna gidemediği için parkta kurduğu spor parkurunda bekçilik sınavına hazırlanan bir sitede kapıcılık yapan Mahmut Doğan (26), fiziksel yeterlilik sınavını geçti. Doğan, şimdi mülakat için gün sayıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '8 bin bekçi alınacak' açıklamasının ardından bekçilik hayali kuran adaylardan bir sitede kapıcılık yapan 3 çocuk babası Mahmut Doğan, bütçesi spor salonuna gitmeye yetmeyince, evinin yakınındaki bir parka, fiziksel dayanıklılık sınavındaki parkurun benzerini kendi imkanlarıyla yaptı. Parkurda, 15 kiloluk 3 plastik bidon üzerine yerleştirdiği çıtadan 'engelli zıplama geçişi', lastik tamircisi bir arkadaşından aldığı 6 eski otomobil lastiğini kullanarak 'lastikli engel geçişi' ve şeker çuvalı içine doldurduğu tuğlalardan oluşturduğu '30 kilogramlık kum torbası' taşıyan mahmut Doğan, parkuru kargılardan yaptığı 'labirent hızlı koşu' etabıyla tamamlayarak sıkı bir şekilde hazırlandı.

PARKURU 48 SANİYEDE TAMAMLADI

Servise çıkmadığı saatlerde zorlu parkurda saatlerce çalışan Mahmut Doğan, 26 Ağustos Pazartesi Karaman'da düzenlenen fiziksel yeterlilik sınavına girdi. Sınavı başarıyla geçen Doğan, hayaline bir adım daha yaklaştı. Parkuru 48 saniyede tamamlayan Mahmut Doğan, şimdi mülakat için gün sayıyor.

Sınavın ardından günlerce antrenman yaptığı parkuru toplayarak parkı eski haline getiren Mahmut Doğan, çocukların daha geniş bir alanda oyun oynayabilmesi için temizlik yaptığını söyledi. Mutluluğunu ailesiyle paylaşan Doğan, "Amacıma ulaştım, artık parkura ihtiyacım kalmadı" dedi.

TESTİ GEÇMEMİN ANAHTARI BU PARKUR OLDU

Fiziksel testi başarmasındaki en büyük faktörün hazırladığı parkur olduğunu anlatan Doğan, "Testi geçmemin anahtarı bu parkur oldu. Saatlerce burada antrenman yaptım. Fiziğimi güçlendirdim, kondisyonumu artırdım. Sınav günü parkurda acemilik çekmedim. Ayağım burkuldu, sakatlandığımı düşündüm. Fakat yine de parkura girdim. Zemin ıslak olmasına rağmen, 48 saniyede parkuru tamamladım. Çok mutluyum. Şimdi sırada mülakat var. Onu da geçersem bekçi olabileceğim" dedi. Mahmut Doğan, mülakat tarihinin gelecek hafta açıklanacağını kaydetti.

Kaynak: DHA