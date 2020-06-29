Parkta kitap keyfi
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Parkta kitap keyfi

Kırıkkale Belediyesi kitap okuma alışkanlığını artırmak için açılışını gerçekleştirdiği "Açık Hava Kütüphane"leri kitap severlere geniş bir seçenek sunuyor.

Parkta kitap keyfi
29.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:44

Aileler Çocukları İle Birlikte

Kırıkkale Belediyesinin kitap severleri açık hava kütüphanelerinde buluşturuyor. Kırıkkale'de kitap okuma alışkanlığını artırmak, kitap severlerin parklarda kitap okumalarını sağlamak için Şehir Parkı ve Atatürk Parkında iki adet açık hava kütüphanesi açan Kırıkkale Belediyesinin bu hizmeti kitap severler tarafından beğeni topluyor. Sadece yetişkinler için değil çocuklar içinde bir birinden farklı eserlerin bulunduğu açık hava kütüphaneleri ailelerin çocukları ile birlikte kitap okuma imkanı sunuyor.

Saygılı Kitap Okuma Alışkanlığını Artırıyoruz

Coronavirüs ile mücadele döneminde açık hava kütüphanesinin ilgi gördüğünü belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Açık hava kütüphanelerimiz ile kitapsever çocuklarımız, kütüphanelere gitmeden parklarımızda istedikleri kitapları okuyabiliyor, burada kitap değiştirebiliyorlar. Böylelikle kitap okuma alışkanlığını artırmanın yapında paylaşma kültürünü de çocuklarımıza aşılamış oluyoruz" dedi.

Kitap Değiş Tokuşu

Çocuklarını parklara getiren ailelerin açık hava kütüphanelerinden aldıkları kitapları keyif ile okurken çocuklarının da güvenle parklarda oyun oynayabileceğini söyleyen Saygılı "Hemşehrilerimiz, istedikleri kitabı alıp okuyor. Parkta okumaya başladığı kitabı evine götürüp okumaya devam edebiliyor. Kitap bittikten sonra ise getirip yenisini alıyor. Evde okuduğu kitaplarından başkalarının da faydalanmasını isteyenler ise kitap değiş dokuşu yapabiliyorlar" dedi

Kaynak: Bültenler

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