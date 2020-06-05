Parkta kılınan cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
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Parkta kılınan cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu

Parktan detaylar Cemaatten detaylar İmamın hutbeyi okuması BALIKESİR - Manyas ilçesinde geçtiğimiz hafta havanın yağışlı olmasından dolayı camilerin içerisinde kılınan Cuma namazı, bugün havanın açık olması nedeniyle Maltepe çocuk parkında kılındı.

05.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:44

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Parktan detaylar

Cemaatten detaylar

İmamın hutbeyi okuması BALIKESİR - Manyas ilçesinde geçtiğimiz hafta havanın yağışlı olmasından dolayı camilerin içerisinde kılınan Cuma namazı, bugün havanın açık olması nedeniyle Maltepe çocuk parkında kılındı.

Çarşı Camisi İmam-Hatibi Salman Temur çocuk parkındaki kaydırak üzerinde hutbesini okurken, ilginç görüntü oluşturdu. Cuma namazına Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve ilçe müftüsü Ahmet Altacı'da katıldı

Parkta kılınan cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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