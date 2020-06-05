Parkta kılınan cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Parktan detaylar Cemaatten detaylar İmamın hutbeyi okuması BALIKESİR - Manyas ilçesinde geçtiğimiz hafta havanın yağışlı olmasından dolayı camilerin içerisinde kılınan Cuma namazı, bugün havanın açık olması nedeniyle Maltepe çocuk parkında kılındı.
05.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:44
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Cemaatten detaylar
İmamın hutbeyi okuması BALIKESİR - Manyas ilçesinde geçtiğimiz hafta havanın yağışlı olmasından dolayı camilerin içerisinde kılınan Cuma namazı, bugün havanın açık olması nedeniyle Maltepe çocuk parkında kılındı.
Çarşı Camisi İmam-Hatibi Salman Temur çocuk parkındaki kaydırak üzerinde hutbesini okurken, ilginç görüntü oluşturdu. Cuma namazına Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve ilçe müftüsü Ahmet Altacı'da katıldı
Kaynak: AA