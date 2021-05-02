Parkta içki içtikten sonra rahatsızlandı, hastanede öldü
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Parkta içki içtikten sonra rahatsızlandı, hastanede öldü

Parkta içki içtikten sonra rahatsızlandı, hastanede öldü
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, parkta içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Ahmet Ç. (69) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, parkta içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Ahmet Ç. (69) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Ç.'nin sahte içkiden hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocakapı Mahallesi Aziziye Mülkiyeliler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan Ahmet Ç. içki içtikten sonra fenalaşarak yere yığıldı. Ahmet Ç.'yi 

görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Ç., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet Ç., yapılan tüm müdahalelera rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.SAHE İÇKİ ŞÜPHESİAhmet Ç.'nin sahte içkiden yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, polis soruşturma başlattı. Ahmet Ç.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 


Parkta içki içtikten sonra rahatsızlandı, hastanede öldü
Parkta içki içtikten sonra rahatsızlandı, hastanede öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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