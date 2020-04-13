Parkta içki içen kişiye 'koronavirüs' cezası
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde parkta içki içen N.A.'ya koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 392 lira idari para cezası kesildi.
13.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:35
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde parkta içki içen N.A.'ya koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 392 lira idari para cezası kesildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde N.A.'nın uyarılara rağmen şehir merkezindeki Cumhuriyet Parkı'nda içki içtiğini belirledi. Polis, N.A.'ya koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 392 lira idari para cezası kesti. N.A., polis ekiplerince parktan uzaklaştırıldı.
Kaynak: DHA