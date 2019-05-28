Parkta hareketsiz halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, parkta hareketsiz yatarken bulunan ve uyuşturucu kullandığı değerlendirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Akvadi Parkı'nda bir kişinin ağacın altında hareketsiz halde yattığını gördü.

Yanında enjektör olduğunu ve kolunda iğne izleri bulunduğunu fark eden ekipler, kişinin R.H. (32) olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen R.H'nin baygın olduğunu ve nabzının düşük olduğunu fark eden polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

R.H, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA