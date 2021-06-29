Parkta genç kızı bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis
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Parkta genç kızı bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis

Parkta genç kızı bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, 8 ay önce parkta yürüyen tanımadığı 21 yaşındaki Melek C.'yi üç yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Zeki Kaya (24). 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BOLU'da, 8 ay önce parkta yürüyen tanımadığı 21 yaşındaki Melek C.'yi üç yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Zeki Kaya (24). 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Melek C., sevinç gözyaşı dökerek mahkeme heyetine teşekkür etti.

Olay, geçen yıl aralık ayında sabah saatlerinde Karaçayır Parkı'nda meydana geldi. Zeki Kaya, alkollü olduğu sırada, parkta yalnız yürüyen Melek C.'nin yanına yaklaşıp 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Zeki Kaya hakkında 'Öldürmeye tam teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Melek C. ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan Zeki Kaya, son savunmasını yaptı. Zeki Kaya, pişman olduğunu söyleyerek, "Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan utanç duyuyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Mağdur ve ailesinden özür diliyorum." dedi.'ERKEKLER NASIL ÖZGÜRSE BİZ DE ÖZGÜR OLMALIYIZ'Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu Melek C., sanığın saldırısının ardından aylarca öldürülme korkusu yaşadığını anlatarak, "Bu olaydan dolayı 3 ay kendime gelemedim. Hep öldürülme korkusuyla yaşadım. Biz özgür olmalıyız. Hani erkekler nasıl özgürse biz de özgür olmalıyız diye düşünüyorum. Gece dışarı çıktığımız için ya da gece dışarıda olduğumuz için öldürülmemeliyiz. Ben öğrenciydim. Çocuk gelişimi bölümünden yeni mezun oldum. Mesleğimi bile korktuğum için yapamıyorum. Kadınlar kısa giyindi, gece dışarı çıktı diye şiddete maruz kalmamalı bahanelere sığınılmamalı" diye konuştu.ÜST SINIRDAN 15 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti sanığın 'Öldürmeye tam teşebbüs' suçundan üst sınırdan karar vererek 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Melek C., 15 yıl hapis kararını duyunca,  sevinçten gözyaşları dökerek, mahkeme heyetine teşekkür etti.


Parkta genç kızı bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis
Parkta genç kızı bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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