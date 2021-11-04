Parkta dövdükleri kişinin ölümüne yol açan sanıklara 10'ar yıl hapis

FATİH, İSTANBUL (DHA) - İZMİT'te içki içtikleri parkta Faruk Aydaş'ı (49) döverek ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan Efecan Özkar ve Sezgin Döndür, olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle indirim uygulanarak 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık ise beraat etti.

Olay, 3 Ağustos 2018'de Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta içki içen 3 kişi, zihinsel engelli Faruk Aydaş'ı feci şekilde dövdü. Şüpheliler kaçarken, yaralanan Faruk Aydaş ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Faruk Aydaş, 22 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan 3 şüpheliden Efecan Özkar ve Sezgin Döndür tutuklandı, Gürkan Vurgun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanık ve avukatların savunmalarının alınmasının ardından karar açıklandı. Mahkeme, tutuksuz sanık Gürkan Vurgun'un parktaki kavga olayına katıldığı delillerle ispatlanamadığı için beraatine, Faruk Aydaş'ı döverek ölümüne sebep olan sanıklar Efecan Özkar ve Sezgin Döndür'ün ise olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları sebebiyle 'kasten öldürme' suçundan aldıkları cezalardan indirim yapılarak 10'ar yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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