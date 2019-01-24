Parkta Çocukluk Arkadaşını Öldüren Adam Tutuklandı (2)
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİİzmit merkezdeki parkta, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözleri önünde tabancayla vurarak, öldüren Sebahattin El (47), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İzmit merkezdeki parkta, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözleri önünde tabancayla vurarak, öldüren Sebahattin El (47), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA