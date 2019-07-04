Parkta çocukluk arkadaşını öldürdü, müebbet hapisle cezalandırıldı

İZMİT'teki parkta, çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı (50) tabancayla vurarak öldüren Sebahattin El (47), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

23 Ocak günü İzmit'te kent merkezinde bulunan Yenicuma Parkı'nda meydana gelen olayda, Sebahattin El, çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı, çevredekilerin gözü önünde, tabanca ile ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Birol Kırşan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Sebahattin El tutuklandı.

Sebahattin El hakkında 'kasten adam öldürme' suçlaması ile açılan dava, bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sebahattin El, taraf avukatları ve Birol Kırşan'ın yakınları katıldı.

Sebahattin El duruşmada yaptığı savunmasında, Birol Kırşan'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Kendisinin evinin olduğunu, kiraya vereceğini söyledi, ben de kabul ettim. 300 TL'ye anlaştık. Anlaşınca kendisine 300 TL kira parası verdim. 3 gün sonra benim çalıştığım yere geldi. İhtiyacı için 100 TL para istedi, verdim, yanımdan ayrıldı. Bundan 3 gün sonra evdeyken bana telefon açtı, 'Sana ihtiyacım var' dedi. Ben de 'Ne oldu hayırdır' diye sordum. 'Hanımım hastalandı, ilaç alacağım, para lazım' diyerek 100 TL daha istedi. Ben kendim evine giderek 130 TL verdim. Ben öncesinde evi sattığım için emlakçıdan alacağım vardı. Bunun için emlakçıya giderek 1000 TL istedim. O an vermedi. Sonrasında 500 TL verdi. 500 TL alırken maktul de yanımdaydı. Emlakçıdan çıktıktan sonra benden tekrar para istedi. Kendisine, 'Borçlarım var, veremem' dedim. 'Vereceksin, vermezsen mermi atarım sana' diye söylendi. Ben de kendisine 200 TL vererek yanından ayrıldım. Bu durumdan rahatsız olduğum için telefonlarımı kapattım. Antalya'ya gitmeye karar verdim. 3 gün sonra çalıştığım konağa geldi. Kapıya dikilerek, 'Bana para vereceksin, vermezsen sana mermi atarım' diyerek yine beni tehdit etti. Ben 'Verdiğim 700 TL'yi senden istemiyorum' diyerek, çantamı alıp çıktım. Kafama kafasını dayayarak 'Bana para vereceksin yoksa mermiyi kafana yersin' dedi. Ben de 'Sen bilirsin' diyerek arkamı dönüp gittim" dedi.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Olay gününü anlatan Sabahattin El, "3-4 gün sonra tekrar beni telefonla arayarak 'Gel bakalım konuşalım' dedi. Konuşmak için parka gittik. 'Senden 700 TL aldım 300 TL daha vereceksin' dedi. 'Param yok' dememe rağmen 'Vereceksin' dedi. Ben kendisine 'Vermezsem ne yapacaksın?' diye sorduğumda 'Kafana mermi atacağım' dedi. Çantamı aldım, gidiyordum, arkamdan bana 'Seni öldüreceğim' diyerek küfür etti. Ben de o anda kendimi kaybettim ve üzerimde bulunan tabancayı çıkartarak kendisine doğru ateş ettim" diye konuştu.

Sebahattin El, "Kendisiyle ilgili emniyete şikayetçi olmamamın sebebi buradan ayrılacağımdan dolayıdır. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Keşke olmasaydı, pişmanlığım vardır. Uyuşturucu madde kullanmam, Birol'un kullandığını duydum. Ancak kendisinden hiç madde almışlığım yoktur. Birol'un uyuşturucu madde sattığını da duydum. Kendisinin iki kez uyuşturucu operasyonunda alındığını da öğrendim" dedi.

Tanıklar dinlenirken, Birol Kırşan'ın babası Niyazi Kırşan ve oğlu Emre Kırşan sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti ilk duruşmada kararını açıklayarak, sanığın kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Kaynak: DHA

- Kocaeli