Parkta çıkartılan yangının failleri aranıyor Uşak'ta, geçtiğimiz günlerde bir çocuk parkında yangın çıkaran kişi yada kişiler hakkında arama çalışması devam ediyor.

Uşak'ta, geçtiğimiz günlerde bir çocuk parkında yangın çıkaran kişi yada kişiler hakkında arama çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Elmalıdere Mahallesi'ne bağlı 2.Bahçe Sokak'ta bulunan çocuk parkında henüz sebebi belli olmayan sebeplerden dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarları üzere olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrasında park kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Polis, parkın kundaklanma ihtimaline karşı yangınla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Kaynak: İHA