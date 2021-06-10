Parkta cep telefonu gasbına 2 tutuklama

Samsun'da parkta bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da parkta bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Emre Ö. iki kişi tarafından darp edilerek cep telefonunu gasp edildiğini ileri sürüp polise şikayette bulundu. E.Ö.'yü darp ederek telefonunu gasp ettikleri iddia edilen S.S.(18) ve S.Ö. (16) polis tarafından yakalandı. S.Ö.'nün üzerinden mağdura ait cep telefonu ele geçirildi. S.S. Gazi Polis Merkezine, S.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.S. ve S.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı