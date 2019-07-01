Parkta çekirdek poşetinde uyuşturucu satarken yakalandı

ATAŞEHİR'de çocuk parkında çekirdek poşeti içinde uyuşturucu madde satttığı belirlenen Türkmenistan uyruklu kadın gözaltına alındı. Kadının evinde yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeler, elektronik terazi, 2 kurusıkı tabanca ile 1 havalı tabanca, uyuşturucu alışverişlerinin listesinin bulunduğu çetele ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 210 lira ele geçirildi. ele geçirildi.

İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi'nde bulunan parkta bir kadının uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Timleri bir çalışma başlattı. Polis ekipleri, 21 Haziran'da parka uyuşturucu satmak için geldiği belirlenen Türkmenistan uyruklu 41 yaşındaki Gülran K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gülran K.'nın elindeki çekirdek poşetinin içinde 5,3 gram eroin ve alüminyum folyoya sarılı 0,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

EVİNDE DE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gülran K.'nın aynı mahallede bulunan evinde de arama izni alan polis ekipleri evde arama başlattı. Evde yapılan aramalarda 107,9 gram eroin, 4,3 gram metamfetamin, 40 uyuşturucu hap, elektronik terazi, 2 kurusıkı tabanca ile 1 havalı tabanca, uyuşturucu alışverişlerinin listesinin bulunduğu çetele ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 210 lira ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülran K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul