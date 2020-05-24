Parkta buluşup bayramlaştılar
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Parkta buluşup bayramlaştılar

KONYA'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde sokağa çıkmalarına izin veriler 65 yaş ve üstü kişiler parklara akın etti.

Parkta buluşup bayramlaştılar
24.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:36

KONYA'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde sokağa çıkmalarına izin veriler 65 yaş ve üstü kişiler parklara akın etti. Bazıları da bunu bayramlaşma fırsatına çevirdi. Çocuk ve torunlarıyla ise cep telefonuyla görüntülü olarak konuşup bayram hasretini girdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üstü kişilerin bugün saat 14.00 ila 20.00 arası sokağa çıkmalarına izin verildi. Bunun üzerine 65 yaş ve üstü kişilerde parklara akın etti. Parkta yürüyüş, yapıp banklarda oturup güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin yanı sıra kardeşleri ve yakın dostlarıyla buluşup, bayramlaşanlarda oldu. Bayramlaşmak için parkta buluşanlardan biri de Hasan Teke (71) oldu. Kendisini gibi sokağa çıkamayan 1'i kız 2 kardeşi ve eşleriyle parkta buluşan Teke, sosyal mesafe kuralına uyarak kameriyede oturup sohbet etti. Aile yakınları da çocuk ve torunlarıyla da cep telefonundan görüntülü olarak konuşarak bayram hasretini giderdi. Hasan Teke, "Burada  parkta toplandık. Bayramlaşıp dağılacağız. Geçen hafta da pazar günü burada buluşmuştuk. Evlerimizde bu parka yakın ama kısıtlama nedeniyle görüşemiyoruz. Kurallara uyuyoruz. Çocuklarımızla da telefonla görüştük. Bu bayram biraz böyle oldu. Buna da şükür. Nasip olursa Kurban Bayramı'nda görüşeceğiz."dedi. Sokağa Adana'dan gelen ikiz kardeşi Serap Esenyer ile çıkan Mehtap Öz (72), de sokağa çıkma özgürlüğünün tadını çıkartmak istediğini belirtti.  Mehtap Öz, "Bugün mutluyuz. 6 saat özgürlüğümüzü yaşayacağız. İkiz kardeşimle gezeceğiz. Bu bayram bize kötü geldi.   19 Mayıs'ta annemi  kaybettim. Kız kardeşimde o yüzden Konya'ya geldi. Mutlu olamasak da evde kapalı kalmıştık.  Sokağa çıkabildiğimiz sürede kardeşime Konya'yı tanıtmak istedim. "diye konuştu. Kardeşi Serap Esenyer de, "Bugün özgürlüğümüzü yaşıyoruz.  Tutukluyduk, bayramda özgür olmak çok güzel bir şey. Bugün mutluyum, özgürlüğüme koştum. Bugün bizim için moral oldu. Normal süreçte çocuk ve torunlarımızla birlikte olurduk. Bu bayram buruk geçti."dedi.   Son dönemlerde büyükşehirlerde hafta sonları yapılan sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde hava kirliliğinin azaldığına dikkat çeken Nurten Kesici, şunları söyledi:

"İnşallah rabbim bütün cümlemizi kötü hastalıklardan kurtarsın. Çocuklarımıza, sevdiklerimize kavuştursun. Şu an Konya veya bütün Türkiye'de en temiz havayı yaşıyor. Egzoz ve yakıt gazlarından uzak.  Çünkü özellikle büyükşehirlerde egzoz gazlarından şikayetçiyiz.  Benim hava kirliğine önlem için önerim olacak. Büyük iş yerleri ve fabrikaların lojmanlarını yakın yere yapsınlar ki, orada çalışan insanlar yürüyebilerek gitsin. Geçici çalışanlarda bisiklet kullansınlar. Şu taşıtları biraz azaltmamız lazım. Yoksa büyükşehirlerde egzoz gazlarından temiz havayı soluyamıyoruz." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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