Parkta bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına inşaat demiri saplandı
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Parkta bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına inşaat demiri saplandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, parkta bisiklet sürerken dengesini kaybederek düşen Siraç D.'nin (11) bacağına inşaat demiri saplandı.

ANKARA'da, parkta bisiklet sürerken dengesini kaybederek düşen Siraç D.'nin (11) bacağına inşaat demiri saplandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde bulunan Köroğlu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta bisiklet süren Siraç D., dengesini kaybederek, parkta yenileme çalışmalarının yapıldığı molozların üstüne düştü. Molozların arasında bulunan inşaat demiri, Siraç'ın bacağına saplandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siraç'ın bacağına saplanan demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Siraç, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Parkta bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına inşaat demiri saplandı
Parkta bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına inşaat demiri saplandı
Parkta bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına inşaat demiri saplandı
Parkta bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına inşaat demiri saplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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