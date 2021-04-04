Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu
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Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki K.F., parkta bıçaklı saldırıya uğrayarak sol bacağından yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.F. tedavi altına alındı. K.F. kendisine tanımadığı 5 kişinin saldırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu
Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu
Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu
Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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