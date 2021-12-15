Parkta bıçaklanan genç, ağır yaralandı

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da parkta arkadaşlarıyla otururken, köpek gezdiren kimliği belirsiz bir kişi ile kavga eden Metehan O. (19), bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 arkadaşıyla birlikte parkta oturan Metehan O., köpek gezdiren kimliği belirsiz kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, Metehan O.'yu bacağından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekibi, yaralıyı farkedip, durumu telsiz anonsuyla bildirdi.