Parkta Baygın Halde Uyuşturucu ile Yakalandı

Samsun'da bir parkta baygın vaziyette duran ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli gözaltına alındı.



Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Ali G. parkta bulunan bir bankın üzerinde baygın vaziyette mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Şahsın madde kullanmış olabileceğini düşünen vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ve şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Polise zorluk çıkartan ve yürümekte zorlanan şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. - SAMSUN