Parkta baygın bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

17.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:53

Samsun'da parkta bekçiler tarafından baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekçiler tarafından parkta baygın halde bulunan İsmail Çelebi (61) 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA