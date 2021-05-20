Parkta antrenörle tanıştı, hayatı değişti

ISPARTA'da, doğuştan bedensel engelli Ümit Kayadaş'ın (18) hayatı, 5 yıl önce parkta babasıyla oynarken, yüzme antrenörü İbrahim Kaç ile tanışması sonrası değişti.

ISPARTA'da, doğuştan bedensel engelli Ümit Kayadaş'ın (18) hayatı, 5 yıl önce parkta babasıyla oynarken, yüzme antrenörü İbrahim Kaç ile tanışması sonrası değişti. Kaç'ın desteğiyle yüzme sporuna yönelen Kayadaş, 5 yılda 14 kez Türkiye birincisi oldu.

Ailesiyle yaşayan ve bacakları diz altından engelli olarak dünyaya gelen Ümit Kayadaş, 13 yaşındayken, parkta babasıyla oynadığı sırada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli yüzme antrenörü İbrahim Kaç ile tanıştı. Antrenör Kaç'ın desteğiyle yüzme sporuna yönelen Kayadaş'ın hayatı bir anda değişti. 6 aylık çalışmanın ardından ilk kez katıldığı Alanya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 6'ncı olan Kayadaş, 5 yılda 14 kez Türkiye birinciliği elde etti.

'VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM'Prof. Dr. Turhan Yazgan Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ümit Kayadaş, "Bana 'Yüzmek ister misin?' dedi. Ben de kabul ettim. Antrenmanlara başladık. 6 ay sonra Alanya'da yarışmada Türkiye 6'ncısı oldum. Daha sonra İbrahim hocama söz verdim, verdiğim sözü tuttum. Şu ana kadar 14 Türkiye birinciliğim, 4 Türkiye ikinciliğim, 3 Türkiye üçüncülüğüm var. Avrupa A barajını geçtim" dedi. 'HİÇBİR SPOR ENGEL DEĞİL'Ümit Kayadaş, spora başlamadan önce Eğirdir Gölü'nde amatörce yüzdüğünü ancak hocasıyla tanıştıktan sonra profesyonel olarak hem yüzüp hem de yarışlara katılarak, başarılar elde ettiğini söyledi. Kendisi gibi engelli bireylere de mesaj veren Kayadaş, "Birçok engelli kardeşimiz var. Kendilerini evlere kapatıyor. Kendilerini eve kapatmaktansa bir sürü aktivitelerimiz var. Bir sürü spor dalları var. Bunlarla vakit geçirsinler. Hiçbir spor engel değildir" diye konuştu.'BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI'Ümit Kayadaş'ın yüzme antrenörü İbrahim Kaç ise bedensel engelli bireylerle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sürekli çalışmaları olduğunu belirterek, mağduriyet yaşamış çocukların spora yönlendirilmesi noktasında yıllardır çalışmalar sürdürdüklerine değindi. Parkta tanıştığı Kayadaş ile de konuşmak isteyerek durumu anlattığını belirten Kaç, şunları söyledi:

"Konuşup, anlaştıktan sonra havuza getirdik. Diğer arkadaşlarının desteğiyle beraber 6 ay çalışma yaptık. Ümit büyük bir gayret gösterdi. İlk yarışında 6'ncı oldu. Rakiplerini gördü. Yalnız olmadığını ve bu işi yapabileceğini gördü. Yarışlardan döndük tekrar çalışmalarımıza başladık. 5 ay sonra Türkiye Yüzme Şampiyonası'na gittik. Orada da Türkiye şampiyonu oldu. Bizi çok gururlandırdı. Isparta'da çeşitli faaliyetler gösteriyoruz. A'dan Z'ye tüm branşlarda engelli bireylere spor yapma şansını, imkanını sunuyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Hepimiz engelli adayız. Hem toplum olarak hem de bizler bu işi birlikte başaracağız. Tüm çocuklarımızı havuzlarda ve sahalarda çalıştırmamız gerekiyor. Biz çocuklarımızı yeteneğine göre branşlara yerleştiriyoruz. Bize gelsinler. Onları elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş