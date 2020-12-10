Parkta alkol alan kadın, annesinin evden kovduğunu, kısıtlamadan haberi olmadığını öne sürdü
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Parkta alkol alan kadın, annesinin evden kovduğunu, kısıtlamadan haberi olmadığını öne sürdü

10.12.2020 00:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:15
Parkta alkol alan kadın, annesinin evden kovduğunu, kısıtlamadan haberi olmadığını öne sürdü

AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasında parkta alkol alan Şeyma D. (30), polise, annesi tarafından evden kovulduğunu, kısıtlamadan da haberi olmadığını söyledi.

AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasında parkta alkol alan Şeyma D. (30), polise, annesi tarafından evden kovulduğunu, kısıtlamadan da haberi olmadığını söyledi. Bir yakınının evine götürülen Şeyma D.'ye maske takmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 4 bin 50 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavürüs denetimleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Polis, Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki Tematik Park'ta bir kadının alkol aldığı ihbarını aldı. Parka giden ekipler, Şeyma D.yi alkol alırken yakaladı. Polise, annesinin evden kovduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasından da haberinin olmadığını söyleyen Şeyma D., "Valla ben bir şey yapmadım. Beni annem evden kovdu" dedi. 2 çocuğunun olduğunu belirten Şeyma D., polisin, hastaneye götürme telifini reddetti. Şeyma D., "Ne olur bana yardım edin? Benim gidecek yerim yok. Özür diliyorum sizden. Benim hiçbir suçum günahım yok. Beni bırakır mısınız?  Ben ne yaptım. Bir kadın cinayeti mi olsun?  Herkes sesimi duysun. Benim 2 kız çocuğum var. Kaç yıldır göremiyorum. Lise mezunuyum. Üniversiteyi kazandım gitmedim. Yeter artık. Beni ne olur bırakın artık. Ben bir şey yapmadım. Ben bilmiyordum yasak olduğunu. Benim haberim yok" dedi.  Hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 4 bin 50  lira idari para cezası uygulanan Şeyma D., bir yakınının evine götürüldü. 

   


Parkta alkol alan kadın, annesinin evden kovduğunu, kısıtlamadan haberi olmadığını öne sürdü
Parkta alkol alan kadın, annesinin evden kovduğunu, kısıtlamadan haberi olmadığını öne sürdü
Parkta alkol alan kadın, annesinin evden kovduğunu, kısıtlamadan haberi olmadığını öne sürdü
Parkta alkol alan kadın, annesinin evden kovduğunu, kısıtlamadan haberi olmadığını öne sürdü
Parkta alkol alan kadın, annesinin evden kovduğunu, kısıtlamadan haberi olmadığını öne sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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