Parkora gazetecileri unutmadı

BURSA - Bursa'da, Parkora Yaşam ve Eğlence Merkezi, 'Çalışan Gazeteciler Günü' vesilesiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Parkora Yaşam ve Eğlence Merkezi, düzenlediği kahvaltıda Bursa'daki bir çok gazeteciyi ağırladı. AVM Genel Müdürü Sinan Ödemiş, yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Faaliyetlerine hızla devam edeceklerini belirten Ödemiş, "Şehrin tam kalbindeki bir konumda vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yeni metro inşaatıyla birlikte ulaşım daha da kolaylaşacaktır. Bu merkezde seçkin markalar yer alacak. Vatandaşlarımızın ve firmalarımızın yoğunlu bizleri mutlu ediyor. Şu anda yüzde 60'lık bir doluluk oranına sahibiz. Yılbaşından sonra bu daha da yukarılara doğru çıkmaya başladı. Çünkü Türkiye genelinde 10'a yakın böyle merkezler var. Artık insanlar kapalı alanları değil, açık alanları tercih ediyor. Firmalar da buna göre yatırımlarını yapıyor" dedi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ödemiş, katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA