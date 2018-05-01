Parkomat Görevlisi, Tartıştığı Kadının Boynunu Sıkıp Kolyesini Kopardı
Adana'da tartıştığı parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan kadın, hastanelik oldu. Aldığı darbelerle kıyafeti yırtılan ve kolyesi parçalanan kadın, yaşadıklarını ağlayarak anlattı.
Adana'da tartıştığı parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan Ebru Demirci (41), hastanelik oldu. Aldığı darbelerle kıyafeti yırtılan, kolyesi parçalanan kadın, yaşadıklarını ağlayarak anlattı.
BOĞAZINI SIKIP BOYNUNDAKİ KOLYELERİ KOPARDI
Adana, Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda otomobilini yol kenarına park eden Ebru Demirci, alışveriş yapmak için bir mağazaya girdi. Kısa süre sonra dönen Demirci, parkomat görevlisini beklemeye başladı. Elindeki fişi, görevli Ekrem B.'ye veren Demirci, "Kaç dakikadır sizi bekliyorum, acil işim var" dedi. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası parkomat görevlisi Ekrem B., Ebru Demirci'ye saldırdı. Neye uğradığını şaşıran, aldığı darbelerle yere düşen kadının tişörtü yırtıldı. Ekrem B. ise kadının boğazını sıkıp, boynundaki takılarını kopardı.
''BOĞAZIMI O KADAR ÇOK SIKTI Kİ, KOLYEM PARÇALANMIŞ''
Bu sırada olayı gören çevredekiler, Demirci'yi parkomat görevlisinin elinden kurtardı. Baygınlık geçiren Demirci, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Parkomat görevlisi ise kaçtı. Hastanedeki tedavisinin ardından konuşan Demirci, yaşadıkları ağlayarak anlattı. Demirci, "Boğazımı o kadar çok sıktı ki altın kolyem parçalanmış. Üzerimi yırttı, sokak ortasında çırılçıplak kaldım. Şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ACABA GÖREVLİYE NE DEDİ DE NASIL AŞAĞILADI DA ADAM ÖFKEYLE SALDIRDI???Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adanada sakinlik yokturCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yol kenarına park edilen arabadan nasıl para tahsil edilmeye kalkar çağır polisi tutanak tuttur kamu malını kötüye kullanmaktan dolayı yol herkesindir. özel mülk değildir. bak bir daha yapıyorlar mı mahkemeye vermekten korkmayın haklıysanız hakkınızı arayın.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BURDA BİLE O KADAR KONUŞTUNKİ ADAM DAYANAMAMIŞ İŞİN ACELEYSE ACELE HERKES SENİN EMRİNDEMİ SANIRSINCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Esnaf arkadaş senin dırdırından çıldırmış olmalı hiç bir esnaf iş yerinde ekmek teknesine hakaret edemez benimde başıma geldi bayan bir sakız almiş bana kıredi kartını uzatıyor 25 krş için kart olmaz benden olsun abla deyince bu seferde ben dilencimiyım hakaret ettiCevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır