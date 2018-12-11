Parkolay Kimdir?

Parkolay Müşteri İlişkileri Direktörü Can Erkut Sevinç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Parkolay'ın sektöre kazandırdıkları hakkında konuşan Sevinç, "Parkolay 20 yıl önce kurulan ve alanında tek olması ile dikkatleri üzerinde çeken bir şirket. Bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilmiş en önemli projeleri hayata geçirdi. Aynı zamanda ihracat noktasında da ürünlerini yurtdışındaki pazarlara ulaştırarak ülke ekonomisine ve sektöre katkı sağlamıştır" dedi.