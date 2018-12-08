Parkolay ile Yeni Otopark Yönetmeliğine Uygun Çözümler

1998 yılında kurulduğundan bu yana, yalnızca otopark sistemleri konusunda çalışan şirketimiz; bugün kendi markası "Parkolay" ile Türkiye'nin ilk "Otomatik Otopark Sistemleri" üreticisidir.

1998 yılında kurulduğundan bu yana, yalnızca otopark sistemleri konusunda çalışan şirketimiz; bugün kendi markası "Parkolay" ile Türkiye'nin ilk "Otomatik Otopark Sistemleri" üreticisidir.

MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

En yüksek teknolojileri geliştiren uluslararası pazarda lider, dünya markası bir Türk şirketi olmak..

TARİHÇE

Türkiye'nin yalnızca 'Otomatik Otopark Sistemleri' alanında çalışan ilk şirketi olarak kurulduk...

AR-GE

Firmamız, Ar-Ge ve yazılım çalışmaları ile geliştirdiği, kendi teknolojisine dayalı olarak üretim yapmaktadır. Parkolay, uzun yıllardır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları sayesinde otopark sistemleri alanında ilk ve tek Ar-Ge merkezi lisansına hak kazanmıştır.

KARİYER

Yenilikçiliği ve farklılığı ilke edinen şirketimiz tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir ailedir. İşbirliği ve Sinerji bizim en büyük gücümüzdür.

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