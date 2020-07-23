Parkların temizliği sabah saatlerine kadar sürüyor İBB, İstanbulluların sabah uyandıklarında daha temiz bir İstanbul'a uyanmaları için sabah saatlerine kadar yoğun bir temizlik çalışması yapıyor.Yapılan faaliyetlerin sonucunda 70 milyon metrekarelik yeşil alan tertemiz hale geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, İstanbul'un yeşil alanlarındaki atıkları topluyor. Şirket, sahil parklarının içinde bulunduğu 70 milyon metrekarelik alanda temizlik yapıyor. Bu çalışmalar sonucunda İstanbullular, temiz bir şekilde parklarda koşu, bisiklet vb. sportif faaliyetleri rahatça yapabiliyor.

YAZ AYLARINDA PARKLARIN YOĞUN KULLANIMIYLA BİRLİKTE ATIKLAR ARTIYOR

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin verilerine göre, Haziran ayında İstanbul geneli yeşil alanlardan toplanan atık miktarı günlük ortalama 150 tona kadar çıkarken, Cumartesi ve Pazar'ı içeren hafta sonu günlerinde bu sayı 250 tona ulaşıyor. Şirket, hafta içi 750 personelle çalışırken, hafta sonu da bin personeliyle şehrin parklarını kullanılabilir hale getiriyor.

"İSTANBUL HEPİMİZİN"

Konu ile ilgili bilgi veren İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas; yeşil alanların korumasının yalnızca kamu kurumlarının tasarrufunda olmadığını, bu alanlarda vatandaşların da çevre hassasiyetini göstererek temizliğe katkıda bulunacaklarının önemle altını çizdi. Sukas, konu hakkında şunları söyledi:

"İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama daha temiz bir İstanbul için İstanbullulara da görev düşüyor. İstanbulluları da daha az atık madde kullanmaya, tek kullanımlık malzemeler yerine sürdürülebilir, geri dönüşümlü, çevreci malzemeler kullanmaya davet ediyoruz. Atık miktarımız her geçen gün azalsın ve İstanbul daha temiz kalsın."

Kaynak: Bültenler