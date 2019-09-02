Parkların bakımları yapılıyor

02.09.2019 16:55

Kilis Belediyesi tarafından parklardaki bankların tamiri yapılırken, bulvarlara çim ve çiçek ekiliyor.



Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Yeni Belediye Hizmet Binası bahçesi toprak düzenleme çalışmalarına devam edirken, Resul Osman Dağı Mesire Alanı ve parklarda tahrip olan ahşapların tamiratları yapılıyor.



Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Sanayi kavşağı orta göbek cim biçme çalışmaları devam ederken, Ali Fakı Deresi korkuluk imalat ve montajı tamamlandı. Parklarda tahrip olmuş oyun gurubu parçalarının yerine yenileri monte edilirken, Ali Çelik Parkı temizlik çalışmaları tamamlandı. - KİLİS

Kaynak: İHA