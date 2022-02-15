Parklarımızı onardık, yeniledik. Haydi çocuklar oyuna!

MALTEPE, İSTANBUL (Bültenler) - Çalışmalarını aralıksız sürdüren Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriçocuklarımızın gözdesi oyun parklarını adeta baştan yaratıyor. Uzman ekipler ilçedeki çocuk parklarında ilk olarak onarım gerektiren oyun gruplarını saptadı. Çalışmalar kapsamında en son Esenkent Kültür Parkı'nda yapılan yenileme çalışmasında oyun grupları montajı dışında oyun grubu ve spor aletlerinin zeminine,koruyucu özelliği, esnekliği ve darbe emiciliği sayesinde düşme veya darbe sonucu oluşabilecek yaralanmaları önleyecek kauçuk döşendi.

HER MAHALLEDE EN AZ 3PARK VAR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Maltepe genelinde 2021 yılında parklarda 4 adet çocuk oyun grubu ,29 adet çocuk oyun grubu ekipmanları, 22 tane çocuk oyun grubu kurulumu gerçekleştirildi.Aynı süreçte 184 adetçocuk oyun grubu ekipmanları ise onarıldı. Yeşile ve özellikle çocukların güvenli oyun alanlarında vakit geçirmesine özel bir önem verilenMaltepe'ninher mahallesinde en az 3 adet, en fazla 10 adet park bulunuyor.

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