Parklardaki Oyun Gruplarını Tahrip Ettiler

Tekirdağ'ın Ergene içesinde mahallelerde bulunan parklardaki çocuk oyun grupları bazı sorumsuz vatandaşlar tarafından tahrip ediliyor.

Zarara uğratılan çocuk oyun parkları için incelemelerde bulunan Ergene Belediyesi yetkilileri, parkların tüm halkın ortak değeri olduğunu kaydederek vatandaşları parklara sahip çıkmaya davet etti.

Kırılan çocuk oyun gruplarında çocukların oyun oynayamadığına dikkat çeken Ergene Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, oyun gruplarının kendileri tarafından yenileneceğini fakat tekrar kırılmaması için vatandaşların da çocuk oyun gruplarını koruyup kollamaları gerektiğini belirtti. - TEKİRDAĞ