Parklardaki kamelyalar ve oturma bankları yenileniyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde parklardaki kamelyalar ve oturma bankları yenileniyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde parklardaki kamelyalar ve oturma bankları yenileniyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan parklarda oturma bankları ile kamelyalardaki yenileme ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçedeki yeşil alanlarda ot budama, çim biçme, ilaçlama, temizlik, çiçek ve ağaç dikiminin yanı sıra eskimiş oturma bankları ile kamelyaların yenileme ve onarımı sayesinde parklara daha modern bir görünüm kazandırılıyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı atölyelerde onarımı yapılan, boyanan oturma bankları ve kamelyalar sonrasında parklara monte ediliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı