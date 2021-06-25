Parklardaki ıhlamur ağaçları şifa dağıtıyor
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Parklardaki ıhlamur ağaçları şifa dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

Parklardaki ıhlamur ağaçları şifa dağıtıyor Sivas kent meydanında park ve bahçelerde bulunan ıhlamur ağaçları şifa arayanlar tarafından ilgi görüyor Sivas kent meydanındaki park ve bahçelerde bulunan ıhlamur ağaçları şifa arayanlar tarafından ilgi görüyor.

Parklardaki ıhlamur ağaçları şifa dağıtıyor

Sivas kent meydanında park ve bahçelerde bulunan ıhlamur ağaçları şifa arayanlar tarafından ilgi görüyor

SİVAS - Sivas kent meydanındaki park ve bahçelerde bulunan ıhlamur ağaçları şifa arayanlar tarafından ilgi görüyor.

Sivas'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte park ve bahçelerde bulunan ıhlamur ağaçları olgunlaştı. Etrafına güzel koku saçan ıhlamur ağaçları bitkisel şifa arayanları da üzerine çekti. Aktarlarda kilosu 100 liranın üstünde satılan ıhlamura ücretsiz ulaşma imkanı bulan vatandaşlar park ve bahçelerde ıhlamur topluyor. Ağaç dallarından zarar vermeden elleri ile tek tek ıhlamurları toplayan vatandaşlar, soğuk algınlığı, bronşit gibi birçok hastalığa karşı stok yaptı. Sivas'ta ağaçtan toplanmasının ardından kurutulan ıhlamurlar özellikle kış aylarında oldukça severek tüketiliyor.

Ihlamur toplayan Nuriye Kocagil, "Ihlamur topluyorum. Kurutuyorum çay yapıyorum. 3 gün yapıyorum. Çok güzel oluyor. Her tarafım ağrıyor. Bu da bana iyi geliyor. Ben bunu seviyorum" dedi.

Parklardaki ıhlamur ağaçları şifa dağıtıyor
Parklardaki ıhlamur ağaçları şifa dağıtıyor
Parklardaki ıhlamur ağaçları şifa dağıtıyor
Parklardaki ıhlamur ağaçları şifa dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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